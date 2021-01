Mozilla Firefox: Proton e Skeleton UI

26 January 2021 – 12:42

Mozilla ha pianificato un aggiornamento dell’interfaccia di Firefox (nome in codice Proton) e l’introduzione di una UI minimale che velocizza l’avvio.

