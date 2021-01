Mini PC fascia alta i3 16/512GB a meno di 400 euro

26 January 2021 – 21:00

Amazon propone a meno di 400 euro uno dei migliori mini PC di fascia alta per rapporto qualità/prezzo: il Minis Forum X53G scontato di oltre 70 euro.

The post Mini PC fascia alta i3 16/512GB a meno di 400 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico