Lezioni di stile: le corna più esagerate del mondo animale

26 January 2021 – 17:03

Una premessa doverosa: non tutte le corna sono corna. Ma qui non si tratta di relazioni difficili: non tutte quelle che chiamiamo corna sono effettivamente tali, nel mondo animale. Nel caso dei rinoceronti è corretto, quello sul muso è indubbiamente un corno; ma se parliamo delle appendici sul capo dei cervidi, sarebbe più corretto definirle palchi. La ragione principale è che mentre le corna sono perenni, i palchi crescono solo agli esemplari maschi (fatta eccezione per renne e caribù) e sono stagionali: aumentano di dimensione stimolate dal testosterone prima della stagione degli amori, in modo che i maschi possano sfoggiarle e combattere tra loro.

Poi, certo, nel parlato quotidiano non si presta molta distinzione, ma la differenza è che le corna dei bovidi sono costituite da una struttura ossea ricoperta da uno strato corneo, mentre i palchi hanno sì una matrice ossea inizialmente molto vascolarizzata, ma sono poi coperte da una peluria vellutata, ossia la parte che si stacca.

Chiarita la questione, abbiamo raccolto nella nostra gallery di oggi alcune delle corna più sfavillanti del regno animale: a sorpresa, non sono appannaggio dei soli mammiferi. Vedere per credere.

