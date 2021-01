La rivale di TikTok è pronta a quotarsi a Hong Kong

26 January 2021 – 14:28

Il logo di KuaishouÈ tutto pronto a Hong Kong per la quotazione di Kuaishou, che punta a raccogliere fino a 5,4 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (Ipo). È questa la mossa della startup cinese dei video brevi, posseduta per il 21,5% da Tencent, una delle più grandi compagnie tecnologiche del Dragone (sua è la super app WeChat), per competere con Bytedance e la sua Douyin, la versione cinese di TikTok. Il 5 febbraio entreranno nel listino asiatico circa 365 milioni di azioni, a un prezzo di 105-115 dollari di Hong Kong, ma la compagnia ha già iniziato a ricevere ordini dagli investitori, spiega Bloomberg.

L’Ipo arriva in un momento in cui i legislatori cinesi cercano di dare un giro di vite al settore tech, anche sulle piattaforme di livestreaming, fissando un limite al numero di persone che possono fare acquisti di oggetti virtuali e vietandoli ai minorenni. Il 60% dei ricavi di Kuaishou, 3,9 miliardi di dollari, deriva proprio da questo ambito e in gran parte dal “dono virtuale”, una sorta di compenso inviato ai creatori di contenuti dagli utenti, la cui iscrizione è comunque gratuita. Sono 59,9 milioni gli account paganti registrati dall’azienda nei primi nove mesi del 2020 (erano 48,5 milioni nel 2019). Il resto del business è procurato dalla vendita di spazi pubblicitari e dal nascente ecommerce.

Nei primi nove mesi del 2020 Kuaishou ha visto crescere il numero medio di utenti attivi al giorno a 262,4 milioni (erano 165,2 milioni nel 2019), meno della metà dei 600 milioni di Douyin tuttavia. Nello stesso periodo ha generato 6,3 miliardi di dollari di entrate, in aumento del 49%. La startup utilizzerà la raccolta in Borsa per ricerca e sviluppo, acquisizioni selettive di contenuti social, software e capitale di lavoro. Con un valore attuale di 28,6 milardi di dollari, la valutazione potrà raddoppiare alla fine dell’Ipo, attestandosi in una forbice tra i 55,6 e 60,9 miliardi di dollari. L’Ipo è gestita da Bank of America, China Renaissance Group e Morgan Stanley.

The post La rivale di TikTok è pronta a quotarsi a Hong Kong appeared first on Wired.

Fonte: Wired