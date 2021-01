Il governo ha rimediato in extremis alla sospensione dell’Italia dal Comitato olimpico

26 January 2021 – 17:09

(foto: Charly Triballeau via Getty Images)Con un decreto legge approvato all’ultimo secondo, poco prima della conferma delle dimissioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte, il consiglio dei ministri ha ristabilito l’autonomia del Coni. Il provvedimento arriva un giorno prima della sospensione dell’Italia da parte del Comitato olimpico internazionale, minacciata dal Cio per la violazione dell’art. 27 della Carta olimpica a seguito di una riforma del primo governo Conte. La sanzione avrebbe costretto l’Italia a partecipare senza inno e senza bandiera alle Olimpiadi di Tokyo, la cui apertura sembra confermata dal governo giapponese, e a quelle invernali di Pechino nel 2022.

Il decreto modifica la riforma dello sport approvata dall’esecutivo gialloverde che scioglieva la Coni S.p.a. per riorganizzarla nella società pubblica Sport e salute S.p.a. per lo sviluppo dell’attività sportiva in Italia. La riforma contrastava con l’art. 27 della Carta olimpica, che recita che i “Noc (comitati olimpici nazionali) devono preservare la loro autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo incluse, pressioni politiche, giuridiche, religiose ed economiche”. Secondo il Cio, col la riforma del 2019 votata da Movimento 5 stelle e Lega era “stata compromessa l’autonomia richiesta espressamente dal regolamento”.

Il testo approvato questa mattina attribuisce al Coni una propria dotazione organica di personale, assicurandone quindi l’autonomia e l’indipendenza richieste dalla carta. Al Coni saranno restituiti i suoi 165 dipendenti, di cui 10 con ruolo dirigenziale, e i centri di preparazione olimpica di Formia, Tirrenia e Acqua acetosa a Roma. Ma resteranno alla Sport e salute gli asset del Foro italico, dello stadi Olimpico, la gestione dei contributi delle federazioni e il controllo del registro delle società sportive su delega del dipartimento dello sport.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, che aveva parlato ieri di una “situazione drammatica, sportivamente parlando, per colpa della politica” ha commentato esprimendo sollievo: “La legge è ok, l’autonomia è salva”.

