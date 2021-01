Cyberpunk 2077, arriva l’aggiornamento (ma anche un nuovo bug)

26 Gennaio 2021 – 9:23

(Foto: Cd Projekt Red)Cd Projekt Red ha diffuso l’attesa patch 1.1 per Cyberpunk 2077 che va a correggere numerosi problemi, ma al contempo sembra aver introdotto anche un nuovo e importante bug relativo alla storia. Un vero e proprio game breaking bug potenzialmente molto grave per i salvataggi e i successivi progressi, che si manifesta in occasione della missione Down the street. Ecco come risolverlo.

La casa di produzione polacca al centro delle cronache da ormai più di un mese ha finalmente diffuso il promesso major update 1.1 di gennaio (a pochi giorni dalla fine del mese) per pc, Ps4 e Xbox One. Un aggiornamento che si dedica soprattutto a correggere un numero impressionante di problemi di stabilità. Si fa qualche passo in avanti sulle old gen, sono stati eliminati diversi glitch e problematiche delle varie quest. Eppure, qualcosa è andato storto.

Il bug appare durante la missione Down the street, quando Takemura chiama, ma non dice nulla lasciando il personaggio in un limbo visto che non si potrà accedere all’incarico. A poco serve caricare un salvataggio precedente e ritentare. Una situazione che ha gettato nello sconforto i giocatori rimasti fedeli a Cyberpunk 2077, ma che per fortuna si può risolvere con un metodo empirico.

Si dovrà caricare un salvataggio precedente al momento in cui V e Takemura lasciano l’ufficio di Wakako, completando il dialogo fuori dall’ufficio stesso. Aggiornata la progressione nella quest, si dovranno saltare 23 ore nel gioco.

Se non si hanno a disposizione salvataggi precedenti a quel momento, si può tentare ritornando al momento prima di ricevere la telefonata incriminata. Si dovrà prima chiamare Judy, dunque rispondere e poi attaccare alla telefonata di Takemura, dedicarsi a una quest secondaria, far trascorrere 24 ore all’interno del gioco finché si verrà ricontattati.

Più che probabile che Cd Projekt Red andrà a diffondere una mini patch a breve per correggere l’ennesimo inciampo, attendendo poi febbraio (a questo punto fine mese) per il secondo update massivo. Intanto, nei vari forum arrivano le prime segnalazioni di rimborsi correttamente erogati.

