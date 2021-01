C’è il trailer del nuovo film Disney Raya e l’ultimo drago

26 January 2021 – 17:53

https://www.youtube.com/watch?v=1VIZ89FEjYI

Nulla è come sembra nel mondo di Raya e l’ultimo drago, il nuovo film d’animazione Disney che uscirà a marzo: come si vede nel primo trailer ufficiale diffuso in queste ore anche un’innocente bebè può trasformarsi in un’abilissima ladruncola truffatrice. Ma non è l’unica sorpresa con cui la pellicola promette di incantare gli spettatori. Realizzata dai creatori di Oceania e Frozen, racconta del mondo fantastico di Kumandra, in cui un tempo umani e draghi vivevano in armonia; quando, però, le creature magiche si sono sacrificate per proteggere l’umanità da una minaccia malvagia, i vari popoli si sono divisi in un’estenuante lotta fratricida.

Dopo 500 anni, le stesse forze del male sono tornate e tocca alla giovane Raya cercare di salvare i destini del mondo mettendosi alla ricerca dell’impossibile, ovvero dell’ultimo drago sopravvissuto. L’obiettivo sarà raggiunto non solo grazie all’incontro con la mitica Sisu, capace di assumere sembianze umane, ma anche a valori quali l’amicizia, la fiducia e il lavoro di strada. Sul suo cammino, infatti, Raya sarà affiancata dal fido destriero dalla forma simile all’armadillo Tuk Tuk, dal gigante Tong, dal giovanissimo mercante Boun e dalla piccola Noi, la ladruncola di cui sopra.

Raya e l’ultimo drago rielabora molto liberamente le leggende dell’Estremo oriente e infatti la cultura asiatica è ben rappresentata anche nel cast di attori che presta le proprie voci al doppiaggio originale: si va da Kelly Marie Tran, Rose Tico di Star Wars, che interpreta la protagonista, alla rapper e attrice Awkwafina (Ocean’s 8), nei panni di Sisu; troviamo anche Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-O) e Sandro Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) che fanno i genitori di Raya, mentre Benedict Wong di Doctor Strange Tong. Il film uscirà il 5 marzo nelle sale dove possibile e in streaming su Disney+ con la formula del Premium Access già sperimentato con Mulan, ovvero 21,99 euro in più rispetto al consueto abbonamento.

