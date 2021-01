Cashback: le transazioni PagoBANCOMAT di dicembre

26 January 2021 – 15:39

PagoPA rende noto che tutte le transazioni valide ai fini del Cashback eseguite nel mese di dicembre su circuito PagoBANCOMAT sono state acquisite.

Fonte: Punto Informatico