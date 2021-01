Braccialetti elettronici: Fastweb fa chiarezza

26 January 2021 – 13:15

Fastweb ha voluto fare chiarezza sul tema dei braccialetti elettronici, chiarendo la propria posizione e il numero delle proprie forniture.

The post Braccialetti elettronici: Fastweb fa chiarezza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico