5 serie da vedere se vi manca The Undoing

26 January 2021 – 9:00

Il celebrato produttore della maggior parte delle serie americane a sfondo legale che funzionano, David E. Kelley di Ally McBeal, Boston Legal, L.A. Law e molti altri, ha firmato un ulteriore successo. È sua The Undoing, che ha debuttato questo mese su Sky Atlantic e Now Tv e in tempo zero ha conquistato l’attenzione grazie anche ai due protagonisti strepitosi: Nicole Kidman e Hugh Grant. Sempre algida e regale lei, sempre irresistibilmente seducente lui, sono una coppia (i Fraser) ricca, stimata e felice la cui placida e perfetta esistenza va in frantumi quando Jonathan viene accusato di aver massacrato la giovane amante (l’italiana Matilda De Angelis, subito promossa conduttrice a Saremo 2021).

https://www.youtube.com/watch?v=if-VE8A4aK0

Thriller psicologico teso come una corda di violino, spietata disamina della società e delle insidie della vita a due, manuale sui mariti fedifraghi e bugiardi patologici, The Undoing ha indubbiamente un finale controverso e dibattutissimo dai più. Tutti, in ogni caso, sono concordi: una volta che finisce (troppo in fretta), serve qualcosa di simile, molto simile, per un congedo più dolce.

1. Big Little Lies

https://www.youtube.com/watch?v=8XgMvMpvCFI

È il consiglio più ovvio, perché Big Little Lies è dello stesso produttore di The Undoing David E. Kelley, condivide la protagonista Nicole Kidman e anche il contesto: una microsocietà di famiglie benestanti e all’apparenza perfette che viene scossa da un delitto. Più precisamente, un gruppetto tra amiche e rivali conducono una vita dorata e monotona fino a quando una morte violenta non trasforma tutte loro in sospettate. L’omicidio è solo il pretesto per scavare nelle routine delle rispettiva famiglie, svelando abusi domestici, tradimenti, incomprensioni, insoddisfazioni e traumi. Dramma al femminile del 2017 in due stagioni sommerso di Golden Globe ed Emmy, dal taglio ben più corale di The Undoing, ospita persino le talentuose e pluripremiate Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Shailene Woodley e Laura Dern.

2. The World of the Married

Come Grace di The Undoing, anche Gemma Foster e Ji Sun-woo sono professioniste di successo, alto-borghesi, di mezza età, con una famiglia apparentemente perfetta composta da un marito bello e invidiato e un figlio adolescente. Sempre come Grace, vedono il quadretto famigliare di cui si sono sempre vantate crollare loro addosso quando scoprono che il partner ha alimentato la loro felicità a suon di menzogne e ha una relazione con una giovane donna. The World of the Married è il sensazionale remake coreano della miniserie britannica Doctor Foster, nonché il migliore, secondo noi, tra i due show che sviluppano la stessa storia. Non ci sono svolte narrative estreme come l’omicidio dell’amante dei Fraser a innescare la crisi che si abbatte sulla protagonista: entrambe le produzioni si sviluppano intorno a quello che per The Undoing è il capolinea, ovvero la presa di coscienza delle bugie sistematiche del marito e di un’esistenza basata su un costrutto. Molto, molto più avvincente, secondo noi, dello stesso Undoing, The World of the Married è la cronaca agghiacciante della scoperta della verità, da parte della dottoressa, degli espedienti del marito per nascondere e negare incessantemente la verità, delle conseguenze della loro faida che deve scontare il figlio, della reazione della società. Non è un horror, ma una delle serie più terrificanti, reali e disarmanti che vi capiterà di vedere.

3. Revenge

Nicole Kidman/Grace, la statuaria, ammirata e soddisfatta protagonista di The Undoing, vede la propria vita stravolta all’improvviso dall’accusa di omicidio del marito, stimato oncologo con la reputazione di amorevole ed empatico medico. All’inizio il personaggio fa i conti con i giudizi altrui, passando dall’essere la psicologa che dispensa consigli sulle relazioni coniugali dei pazienti, malcelando un compiaciuto senso di superiorità, alla vittima di un massacro mediatico. A lungo si schiera dalla parte del marito fedifrago, complice soprattutto il desiderio di salvare lo status quo nell’(alta) società, poi però si rivela determinante nella sentenza di colpevolezza insinuando astutamente una diagnosi di sociopatia avvallata dai ricordi della suocera. È la vendetta di Grace, e a noi ricorda il genio manipolatore di un’altra bella e scaltra eroina, Emily Thorne di Revenge, che si muove con destrezza tra i salotti bene delle famiglie più in vista degli Hamptons per portare avanti un’atroce rivalsa nei confronti di chi le ha rovinato la vita.

4. Sharp Objects

Altra miniserie targata Hbo, altro thriller con omicidio che scava nei segreti e nei traumi di una famiglia, altra storia al femminile con un cast zeppo di attrici di grosso calibro (Amy Adams e Patricia Clarkson) e altro soggetto letterario trasposto. La protagonista di Sharp Objects, firmato da Marti Noxon nel 2018, è una reporter psicologicamente prostrata, Camille: costretta a confrontarsi con il disturbante passato della sua famiglia, spezzata dalla morte della sorella minore, torna nella sua città natale per indagare sulla scomparsa di due ragazzine. Il risultato è un buon “mystery drama con il morto”, valso il Golden alla Clarkson, incentrato sul tema inquietante del segreti di famiglia.

5. The Night Of

Soffocante e ben riuscito remake americano (ed è appena stata annunciata anche la produzione di una versione coreana) della prima stagione dell’antologia britannica Criminal Justice di genere legale/criminale tutta rivolta alla disamina di un mistero: lo studente newyorkese Naz ha ucciso una ragazza dopo una notte di eccessi? Come The Undoing, The Night Of sfida lo spettatore a mettere insieme gli indizi disseminati dalla sceneggiatura sul protagonista e il suo essere davvero capace di compiere un atto violento. Naz, come Grace, si ritrova improvvisamente in un incubo legale che potrebbe costargli il futuro, ma in questo caso a essere sospettato è lui stesso. Molta della riuscita di questa storia la si deve al cast, sopra tutti Riz Ahmed nei panni dell’inquisito che si vede affogare dalla paura, dall’oppressione e dall’impotenza provocata dall’amnesia di quella notte. Memorabili anche Michael K. Williams di The Wire e di John Turturro che interpreta le persone a lui più vicine durante la reclusione preventiva.

