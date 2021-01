Metti il laptop nella tua Moleskine Device Bag

25 January 2021 – 16:35

Se l’ingombro del tuo laptop non supera i 15,4 pollici, allora l’offerta è servita: si tratta della Moleskine Device Bag, zainetto porta-pc che solo per poche ore è disponibile con lo sconto del 50% a soli 49,99 euro. Dal design lineare, leggera e realizzata con materiali morbidi al tatto, la borsa Device Classic verticale nel […]

