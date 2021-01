Innovazione: 17 progetti approvati dal MiSE

25 January 2021 – 18:55

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato i decreti che approvano 17 progetti innovativi per un costo di circa 270 milioni di euro.

The post Innovazione: 17 progetti approvati dal MiSE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico