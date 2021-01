50 scienziati che devi conoscere

25 Gennaio 2021 – 9:03

Per alcuni è stato un lampo di genio. Altri hanno lavorato incessantemente per dare alla scienza la forma con cui la conosciamo oggi. Altri, in nome della loro passione per la ricerca, hanno vissuto esistenze così tumultuose e complicate, o vicende così straordinarie, che potrebbero sembrare i protagonisti di un romanzo. Altri ancora, hanno fatto discutere, o rappresentato veri e propri punti di rottura col passato.

Abbiamo raccolto 50 personalità, del passato (anche remoto) ma arrivando fino al presente, che potessero fornire nel loro insieme una comfort zone, un luogo dove sentirsi a casa sulle questioni scientifiche: conoscerli, assieme alle loro scoperte, potrebbe rivelarsi uno strumento utile per guardare alla ricerca e all’innovazione con uno sguardo rodato, consapevole e, perché no, forse anche più ottimista per il futuro. Per ovvie ragioni, senza alcuna pretesa di esaustività, ma provando comunque a muoverci a 360 gradi tra le discipline e, naturalmente, con un occhio più attento alle questioni a cui Wired si dedica più spesso, biomedicina, tecnologia e spazio in primis.

The post 50 scienziati che devi conoscere appeared first on Wired.

Fonte: Wired