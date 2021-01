L’aritmia cardiaca si trova con un software

24 January 2021 – 12:45

MODEST è un progetto pensato per coadiuvare i medici nell’identificazione di aritmie cardiache, per ricavarne percorsi di cura più precisi ed efficaci.

The post L’aritmia cardiaca si trova con un software appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico