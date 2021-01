Digitalizzazione dei comuni, adesione del 92%

24 Gennaio 2021 – 13:48

Sono 7.246 i comuni che hanno aderito al fondo destinato alla digitalizzazione dei servizi tramite SPID, CIE, piattaforma PagoPA e app IO.

