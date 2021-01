Windows 10 21H1 non sarà un major update

23 Gennaio 2021 – 13:48

Niente di rivoluzionario con l’aggiornamento: per il restyling dell’interfaccia (Sun Valley) sarà necessario attendere fino all’autunno.

The post Windows 10 21H1 non sarà un major update appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico