Università La Sapienza ancora ferma: lavori in corso

23 January 2021 – 12:30

L’Università La Sapienza di Roma continua a sperimentare problemi: i lavori sono in corso ed è presumibile un rientro alle attività entro lunedì.

The post Università La Sapienza ancora ferma: lavori in corso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico