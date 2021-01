NAS QNAP, come evitare il cryptominer Dovecat

23 January 2021 – 12:00

QNAP ha pubblicato un avviso di sicurezza per consigliare le azioni da seguire in modo da prevenire l’ingresso nei NAS del cryptominer Dovecat.

The post NAS QNAP, come evitare il cryptominer Dovecat appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico