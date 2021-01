Microsoft Teams integrato nelle soluzioni SAP

23 Gennaio 2021 – 19:48

A partire da metà 2021, Microsoft Teams verrà integrato nelle soluzioni ERP, HCM e CRM di SAP per migliorare la produttività e la collaborazione.

The post Microsoft Teams integrato nelle soluzioni SAP appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico