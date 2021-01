Microsoft ha brevetatto un sistema per farti parlare con simulazioni di amici e parenti morti

23 January 2021 – 13:04

In un brevetto depositato dalla casa di Redmond l’azienda ha immaginato una intelligenza artificiale conversazionale (un cosiddetto chatbot) capace di elaborare i dati prodotti dagli utenti per replicarne la personalità. Il risultato finale potrebbe essere un sistema capace di far conversare gli utenti con chiunque.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech