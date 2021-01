La Ragazza col turbante di Vermeer a 10 gigapixel

23 January 2021 – 9:30

Così è possibile osservare l’opera in ogni suo minimo dettaglio, invisibile persino a occhio nudo standole di fronte a distanza ravvicinata.

The post La Ragazza col turbante di Vermeer a 10 gigapixel appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico