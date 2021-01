Il lancio di PS5 ha avuto più copertura mediatica di 10 crisi umanitarie messe insieme

23 January 2021 – 16:31

L'organizzazione Care International ha pubblicato un report secondo cui il lancio di PlayStation 5 ha ricevuto una copertura mediatica maggiore di 26 volte rispetto a 10 crisi umanitarie messe insieme, tra le quali si segnalano l'insicurezza alimentare in Guatemala, il conflitto in Pakistan e la fame e i terremoti in Papua Nuova Guinea.



Continua a leggere L’organizzazione Care International ha pubblicato un report secondo cui il lancio di PlayStation 5 ha ricevuto una copertura mediatica maggiore di 26 volte rispetto a 10 crisi umanitarie messe insieme, tra le quali si segnalano l’insicurezza alimentare in Guatemala, il conflitto in Pakistan e la fame e i terremoti in Papua Nuova Guinea.

