Honor firma accordi con Qualcomm, Samsung e Intel

23 January 2021 – 10:30

Honor ha confermato la sottoscrizione di nuovi accordi commerciali con i principali fornitori di componenti hardware, tra cui Qualcomm, Intel e AMD.

The post Honor firma accordi con Qualcomm, Samsung e Intel appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico