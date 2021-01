Meet: l’estensione Chrome trascrive le riunioni

22 Gennaio 2021 – 13:48

Con questa estensione è possibile trascrivere in tempo reale le riunioni su Google Meet, archiviando poi una copia di quanto detto dai partecipanti.

Fonte: Punto Informatico