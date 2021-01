Lupin e Bridgerton, la fiction di oggi è una sfida ai miti e alle convenzioni di ieri

22 January 2021 – 13:15

L’epoca in cui viviamo è ormai apertamente connessa a profondi mutamenti culturali e sociali. Lo stesso concetto di identità non è più quello del passato e la rivoluzione culturale portata avanti dalle nuove generazioni, ha significato una maggior attenzione per la diversità e l’inclusività. Non possiamo aspettarci che tale mutamento sia per tutti giusto o che venga accettato in poco tempo. Ma è un dato di fatto che il mondo è cambiato, la società, i suoi valori, sono mutati e di conseguenza lo è anche l’arte ed i suoi protagonisti. Tale fenomeno ha portato a polemiche e scontri, nonché ad una notevole chiusura e ostilità da parte di chi è cresciuto guardando film o serie tv, in cui i protagonisti erano sostanzialmente maschi bianchi ed etero.

Le donne, così come chi apparteneva ad una qualsiasi minoranza, erano spesso o invisibili o relegati in ruoli molto limitanti.

L’inevitabile inversione di tale tendenza, ha avuto come preventivabile una reazione minoritaria indirizzata contro ogni tentativo di offrire miti e rappresentazioni diversi da quelli che abbiamo avuto per decenni.

Il caso più recente è sicuramente la serie tv Lupin. Prodotta e distribuita da Netflix, Lupin ha conquistato 70 milioni di spettatori in tutto il mondo, ma è stata anche additata da molti a perfetto esempio di “blackwashing”. Tuttavia tale accusa ad una più attenta analisi è assolutamente fuorviante. Il protagonista non è il celebre ladro gentiluomo creato da Maurice Leblanc ad inizio 900, quanto piuttosto un suo emulo contemporaneo, cresciuto in una realtà difficile, e che ha il volto del popolarissimo Omar Sy.

Tale importante differenza, non è stata colta da chi si è scagliato contro un prodotto nel nome di un non ben precisato “classicismo”, della conformità a canoni rappresentativi fissati più di cento anni fa, in un’altra epoca. Sono critiche che non tengono conto della composizione della Francia dei nostri giorni, in cui il 40% della popolazione è connessa direttamente o indirettamente ai flussi migratori. Omar Sy, non è solo un attore bravo e popolare. Lui rappresenta in pieno la Francia del XXI secolo. Un po’ lo stesso problema si è avuto con uno dei più forti miti cinematografici dal secondo dopoguerra ad oggi, che per lungo tempo aveva superato “indenne” ogni stravolgimento: James Bond. Dopo Daniel Craig, è arrivato il momento di Lashana Lynch. Attrice londinese di origini giamaicane, comparirà in No Time do Die accanto a Daniel Craig come agente segreto, ribaltando il ruolo della bond girl che solitamente nei film veniva assegnato alle donne in virtù più del loro fascino che delle loro talento di spie.

Un altro argomento molto usato da chi non vede di buon occhio tale evoluzione, è quello di voler “riscrivere” la storia. Bridgerton, altra serie Netflix di enorme successo, è finita al centro di numerose polemiche, accusata di aver cercato di dare un’immagine fallace dell’Inghilterra vittoriana.

Naturalmente non è vero. Bridgerton è una ucronia, cioè un passato fittizio e alternativo, in un’Inghilterra multiculturale ma non meno frivola o classista di quanto fosse a quel tempo, ed è anche uno dei più moderni casi di “colour-blind casting”. Gli interpreti sono stati selezionati indipendentemente dal loro aspetto, genere, etnia e orientamento sessuale, cosa che del resto era già successa con Grey’s Anatomy o Scandal. Essere contrari ad una tale prassi, che dovrebbe essere la norma nella società lavorativa di oggi, è una importante indicazione dell’arretratezza dei modelli culturali del passato.

Vi è sicuramente una predominanza del pubblico americano in tale processo. La società statunitense è fluida, in eterno movimento e molto meno legata a strutture rigide rispetto a quella Europea. Il suo pubblico rifiuta le categorie identificative del passato, non si riconosce nei miti della Hollywood che fu, sovente razzisti o misogini. Che possono avere in comune le nuove generazioni con un John Wayne o un Humprey Bogart? Il pubblico europeo appare da questo punto di vista, se non più resistente, di sicuro meno pronto o aperto ad un tale stravolgimento, vuoi anche per un differente e ben più complesso passato storico-culturale.

Sicuramente vi sono casi che faranno discutere e divideranno. Basta pensare alla Anna Bolena di Jodie Turner-Smith o alle assurde critiche la scelta di Gal Gadot come nuova Cleopatra.

Ma ciò che è in atto, non è altro che l’inevitabile e coerente evoluzione di come la società moderna vuole essere e quindi anche apparire da qui in avanti, ed i miti del passato vanno aggiornati, connessi ad un nuovo pubblico ed una nuova realtà. Ed è una realtà sicuramente più aperta e varia di quanto sia mai stata prima.

