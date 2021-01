L’universo social di Antonella, morta soffocata a 10 anni: decine di profili Instagram, Facebook e TikTok

22 January 2021 – 18:41

Almeno 5 account Instagram, diversi profili Facebook, un profilo sull'app di condivisione video Likee e una quantità non meglio precisata di profili TikTok: è la galassia degli account di Antonella, la bambina di 10 anni trovata con una corda legata attorno al collo in quello che inizialmente è stato definito come un tentativo di emulare una challenge del social cinese.



Fonte: Fanpage Tech