L’Italia ferma TikTok: ecco cosa sta succedendo

22 January 2021 – 21:24

Il Garante Privacy ha bloccato il trattamento dei dati degli utenti TikTok dei quali non sia verificata l’età: di fatto equivale a fermare il social.

