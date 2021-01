Le aragoste sono diventate un modello per la stampa 3d

22 Gennaio 2021 – 9:04

Da cibo pregiato a muse per materiali da costruzione. Le aragoste sono la nuova ispirazione per i materiali da costruzione del futuro, realizzati attraverso la stampa 3d. La particolare struttura della loro corazza, infatti, per le sue caratteristiche di robustezza può essere facilmente copiata per migliorare le strutture in calcestruzzo stampate in 3d, che possono diventare materia prima per progetti architettonici più ambiziosi e creativi.

A comprenderlo è stato un team di ricercatori della Rtim University di Melbourne, in Australia, che ha appena pubblicato – dopo opportune indagini sulla forza naturale delle corazze di aragosta – prototipi stampati in 3d che la imitano. In questo video potete scoprire com’è andata.

(Credit video: Rmit University/Credit foto: Florian Elias Rieser – Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Fonte: Wired