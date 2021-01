La Sapienza, black-out informatico: stop agli esami

22 January 2021 – 17:50

L’Università La Sapienza ha improvvisamente fermato tutte le attività per un non meglio precisato guasto al sistema informatico: il sito è irraggiungibile.

The post La Sapienza, black-out informatico: stop agli esami appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico