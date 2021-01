La macchina per lucidare gli oggetti stampati in 3D

22 January 2021 – 14:20

Come un buon make-up cambia il volto umano, l’effetto che generano gli oggetti stampati in 3D è influenzato dal loro aspetto esteriore, non inteso solo nella tipologia del materiale utilizzato e nella bontà della qualità di stampa ma anche nella lucidatura della stessa. Poter contare su una finitura pulita e liscia è quanto promette PolySmoother, macchina che, dopo aver individuato il solvente giusto per il modello da sistemare e la temperatura adeguata, permette di portare a termine l’operazione nell’arco di 5-10 minuti (il tempo dipende dalla creazione e dallo spessore dello strato).

Nel video qui sopra ci si può fare un’idea dell’efficacia dello strumento, che non spicca certo per il design (misura 42 x 32 x 21 centimetri e pesa 10 kg). Un suo punto di forza è il funzionamento, perché è sufficiente gestire i tre pulsanti per avviare il processo e controllare il tempo e la temperatura interna. Utile per i più curiosi è anche il coperchio in vetro, che consente di osservare cosa accade all’intero durante la fase di lucidatura. Per prenotare PolySmoother occorrono circa 140 euro, con spese di spedizione incluse per l’Italia, garanzia di sei mesi e consegne in programma a partire dal prossimo giugno.

