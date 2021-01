Con BrigataBianca Samuel torna all’alfabeto dell’elettronica

22 Gennaio 2021 – 18:03

(Foto: Davide “DeFuntis” De Martis)La vita da solista è un passaggio cruciale per quegli artisti abituati al ritmo della band. Dopo Il codice della bellezza, uscito nel 2017, Samuel torna a cantare da solo con BrigataBianca. Se nel precedente lavoro sembrava fosse necessario per lui staccarsi dalle radici dei Subsonica, oggi non c’è questa urgenza, sostituita dalla volontà di sperimentare e provare tutte le sfumature possibili pur restando fedele a se stesso, all’elettronica, da sempre il suo alfabeto, alla musica tribale e all’hip hop, che ascoltava già tantissimi anni fa. Senza la spasmodica ricerca di essere totalmente altro, il suo Golfo Mistico – spazio di relazioni, scambi ed esperimenti condivisi dedicato alle collaborazioni creative – è stato sicuramente luogo e tana d’ispirazione.

La prima cosa che colpisce di BrigataBianca è la grafica firmata dall’art director Marco Rainò e tradotta da BRH+: mini bandiere, che rappresentano ogni singolo brano, su base bianca appunto, mentre Samuel è al centro di un esercito buono formato da musicisti e artisti: Ensi, Willie Peyote, Johnny Marsiglia, Fulminacci e Colapesce con i quali ha collaborato.

All’ascolto BrigataBianca è un disco sostanzialmente libero, dove vengono messi da parte certi codici pop ormai un po’ consumati, a vantaggio di altri molto più a fuoco. Tra le featuring più interessanti segnaliamo quella con Colapesce nel brano Cocoricò: “L’ho sempre apprezzato”, racconta Samuel in conferenza stampa. “Organizziamo un incontro insieme al produttore Federico Nardelli e la prima cosa che mi viene voglia di raccontare è una serata di tanti anni fa al compianto Velvet di Rimini, un luogo che ha fatto la storia dei live in Italia. All’epoca suonavamo sempre insieme ai Bluvertigo, perché avevamo la stessa etichetta discografica ed eravamo messi nello stesso calderone di artisti […] Dopo il concerto, siamo andati al Cocoricò dove c’erano amici dj. Morgan, ovviamente, conosceva tutti. Quando siamo entrati, sono rimasto colpito dalle luci di Natale verdi piovevano dal cielo”.



Il verso “mentre Morgan saltava da un balcone all’altro” non è di fantasia. Continua Samuel: “Dopo quella serata, siamo tornati in albergo. A un certo punto ho sentito bussare dalla finestra, ma non vedevo nessuno. Poi mi sono sporto ed ecco Morgan che saltava da un balcone all’altro bussando alle finestre di tutti”. Con Nemmeno la luce continuano le atmosfere da club che sono parte di Samuel, dentro e fuori i Subsonica. C’è un’apertura ormai marcata anche verso il mondo hip hop con nomi di un certo livello: Ensi (Bum Bum Bum Bum), Johnny Marsiglia (Palermo) e Willie Peyote (Giochi Pericolosi). Quest’ultima featuring evolve verso il soul e il risultato è un rigoroso lavoro sonoro, caldo e ammaliante.



Con BrigataBianca Samuel si muove con tranquillità e libertà, dimostrando che alla fine i codici compositivi più giusti sono quelli che un artista ha a portata di mano: basta saperli usare al meglio. E lui lo ha fatto.

