Netflix contro i siti porno che condividono le scene di sesso di Bridgerton

21 January 2021 – 11:33

I motivi del successo di Bridgerton, la prima serie originale prodotta da Shonda Rhimes e sbarcata su Netflix a Natale, sono sicuramente molteplici, ma da più parti si sottolinea che l’avvenenza del cast abbia giocato un ruolo fondamentale. A ciò si aggiunga che sono davvero numerosi i momenti in cui gli attori principali appaiono svestiti e spesso impegnati in scene di sesso intense. Non stupirà i più smaliziati, dunque, che proprio quelle scene abbiano iniziato a circolare in rete non solo sotto forma di innocui meme, ma direttamente sui siti che fanno da aggregatori di film erotici come PornHub. Il che non sta piacendo a Netflix, che avrebbe iniziato in questi giorni una dura campagna.

Alcuni magazine scandalistici, tra i quali Page Six e The Sun, riportano che i membri del cast, in particolare la protagonista Phoebe Dynevor che è l’interprete di Daphne Bridgerton, siano particolarmente turbati dalla circolazione illecita di queste immagini. Sui siti per adulti le scene in questione hanno radunato centinaia di migliaia di visualizzazioni e il servizio di streaming starebbe ricorrendo ai ripari facendo appello alla violazione del copyright. Molte delle clip circolate in modo illegale sono già state rimosse nelle ultime ore, ma restano tantissime quelle visibili.

Non è una novità che le serie e i film vengano cannibalizzati dai siti porno per le scene sessuali e di nudo. PornHub, XTube e portali simili sono zeppi di momenti tratti da Game of Thrones o anche il più recente Normal People. D’altronde, spesso si parla di determinati contenuti anche proprio per i loro risvolti più spudorati, il che non fa che aumentare il passaparola sui titoli in questione. Questa volta, però, Netflix sembra particolarmente decisa a tutelare il cast e l’opera tutta, non permettendo uno sfruttamento improprio.

