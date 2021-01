Mercedes EQA, una compatta elettrica al prezzo del benzina

21 Gennaio 2021 – 18:03

EQA non è troppo grande né troppo piccola, con i suoi 446 centimetri di lunghezza. E ha un rapporto qualità prezzo, che come vedremo, la rende molto appetibile rispetto al classico motore a combustione, oltre a un servizio post vendita per l’installazione della wallbox che aiuta il cliente in ogni fase.

Il powertrain della nuova EQA 250

La sport utility compatta debutta con la versione EQA 250. Il suo powertrain prevede un generatore elettrico sull’asse anteriore da 140 kilowatt per 375 newtonmentri. Fa 0-100 chilometri orari in 8,9 secondi ed è autolimitata a 160 chilometri all’ora di velocità massima. Il consumo di corrente nel ciclo combinato è di 17,7 kilowattora per cento chilometri. Mentre le emissioni sono ovviamente pari a zero. La batteria agli ioni di litio è a due livelli. Si trova come elemento strutturale nel sottoscocca dell’auto e ha un contenuto di energia di 66,5 kWh. Una dotazione che concede a EQA un’autonomia WLTP di 426 chilometri.

Il powertrain elettrico di Mercedes EQASostenibile

Il circuito Mercedes me Charge permette ai clienti di Mercedes-EQ di accedere comodamente a colonnine di ricarica di diversi fornitori, approfittando di una funzione di pagamento integrata con addebito unico. Attraverso certificati di origine, Mercedes-Benz garantisce che per le ricariche di Mercedes me Charge viene immessa nella rete corrente elettrica prodotta con fonti energetiche rinnovabili. Un aspetto, non secondario, è l’intervento di Mercedes nel seguire insieme al cliente l’installazione della Wallbox. Quella da 11 kilowatt a 16 ampere consente di ricaricare completamente l’auto in cinque ore e 45 minuti. Nelle colonnine fastcharge da 400 volt per almeno 300 ampere EQA si ricarica all’80% in circa 30 minuti.

L’estetica

EQA presenta una mascherina nera con Stella centrale tipica di Mercedes-EQ. Un elemento che rende subito riconoscibile questo modello a trazione completamente elettrica è la fascia luminosa anteriore e posteriore. Dettagli blu nei fari rafforzano il look tipico di Mercedes-EQ. Le luci posteriori coast-to-coast confluiscono direttamente nella fascia luminosa a led che va assottigliandosi. Un elemento grafico che accentua lo sviluppo orizzontale di EQA. Inoltre il numero di targa viene posizionato nel paraurti. In esclusiva sono disponibili cerchi in lega leggera con dimensioni massime di 20 pollici in versione bicolore o tricolore con elementi decorativi in parte di color oro rosé o blu.

Le luci posteriori coast-to-coast di Mercedes EQAA richiamare il carattere elettrico degli interni di EQA provvedono, a seconda della versione di allestimento, un nuovo elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave. Il modello speciale Edition 1 presenta inoltre sedili in pelle traforata attraverso la quale si intravede il tessuto blu. La strumentazione con visualizzazioni specifiche dei modelli elettrici riprende le tonalità cromatiche dell’oro rosé e del blu. Trattandosi di un suv, la posizione del sedile è rialzata e verticale. Di serie lo schienale dei sedili posteriori è frazionabile in rapporto 40:20:40 e ribaltabile singolarmente.

Il sistema d’infotainment

La presentazione della EQA è stata l’occasione per rimarcare l’impegno di Mercedes verso la leadership nelle trazioni elettriche e nei software per vetture. In attesa che arrivi il nuovo sistema operativo proprietario MB.OS, la compatta elettrica ha in dotazione l’ultimo sistema d’infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Configurabile a seconda delle proprie preferenze, i principali vantaggi di questo sistema sono il potente elaboratore dati, gli schermi e la grafica brillanti, la visualizzazione personalizzabile, il display head-up a colori (a richiesta), la navigazione con Realtà Aumentata (a richiesta), il software con funzione di autoapprendimento e le azioni vocali attivabili con la parola chiave “Hey Mercedes”.

MBUX ospita la funzione di navigazione Electric Intelligence. Questo strumento calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione. Sulla base di simulazioni costanti dell’autonomia prende in considerazione le soste necessarie per la ricarica e molti altri fattori, come la topografia e le condizioni meteo. Il sistema è anche in grado di reagire in modo dinamico ai cambiamenti, per esempio la situazione del traffico e il comportamento di guida personale. Oltre a visualizzare tutte le funzioni elettriche dell’auto, la plancia widescreen con due display da 10,25 pollici cambia colore a seconda delle situazioni di guida. Anche la visualizzazione può variare tra quattro diversi layout.

La plancia widescreen con due display da 10,25 pollici incorporati di Mercedes EQATrazione elettrica e sicurezza

EQA mostra come conciliare una trazione elettrica avanzata e sostenibile con la sicurezza. A bordo sono presenti di serie il sistema antisbandamento e il sistema di assistenza alla frenata. Quest’ultimo interviene in molte situazioni con una frenata autonoma per evitare una collisione o mitigarne la gravità. Il sistema è in grado di frenare alle velocità tipiche della guida in città se sono presenti veicoli fermi e pedoni in attraversamento. Tra gli assistenti alla guida, a richiesta, troviamo, invece, la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano e l’avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali.

EQA si dimostra attenta anche nella sicurezza passiva. Partendo dalla solida struttura della scocca di GLA si è provveduto ad adattare la carrozzeria di EQA alle esigenze particolari poste da un’auto elettrica. La batteria è posizionata in un telaio realizzato con profilati estrusi. Lei stessa svolge le funzioni strutturali finora assolte dalle traverse nel pianale. Mentre nella parte anteriore della batteria è stato inserito uno scudo di protezione per impedire a corpi estranei di penetrare nell’accumulatore di energia.

Pacco batteria di Mercedes EQACosta quanto una GLA

Prodotta a Rastatt in Germania e a Pechino in Cina sarà disponibile in concessionaria a partire dal 4 febbraio. I potenziali clienti non dovranno più barcamenarsi tra infiniti optional, ma avranno a disposizione 6 versioni, da Sport a Premium Pro, che prevedono un allestimento sempre più completo e performante. Ulteriori personalizzazioni sono disponibili attraverso i pacchetti Electric Art e Night.

Nonostante tutta la tecnologia in adozione, la testimone del modern luxury secondo Mercedes parte da un costo calmierato. La entry level EQA 250 Sport, già particolarmente accessoriata, partirà da 50.190 euro. Un prezzo che permette di accedere all’ecobonus e risparmiare così dai 6.000 ai 10.000 euro d’incentivi. Considerando la rottamazione di una vecchia auto, sarà possibile acquistare Mercedes EQA a poco più di 40.000 euro. In pratica lo stesso prezzo della cugina GLA a benzina, bestseller di Mercedes.



