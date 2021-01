L’arrivo di Biden alla Casa Bianca si vede già dal sito

21 Gennaio 2021 – 18:03

Il nuovo sito della Casa BiancaIl sito ufficiale della Casa Bianca ha già cambiato faccia dopo l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Gli utenti che si sono collegati a WhiteHouse.gov hanno potuto notare la ricomparsa della versione spagnola, eliminata dall’amministrazione Trump, l’introduzione della modalità notturna, una funzione che aumenta le dimensioni dei testi e le didascalie descrittive delle foto per gli utenti non vedenti. Insomma, il portale è diventato più inclusivo, nello spirito che propugna l’amministrazione Biden.

https://twitter.com/julito77/status/1351953609899044866?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1351953609899044866%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthenextweb.com%2Fpolitics%2F2021%2F01%2F20%2Fthe-white-house-website-reinstates-spanish-version-that-trump-removed%2F

Come notato da Julio Ricardo Varela, fondatore della testata giornalistica e radio Latino Rebels, la versione in lingua spagnola è accessibile direttamente dal menù principale del sito o digitando direttamente nella barra degli indirizzi whitehouse.gov/es.

Anche se questo dettaglio può sembrare una cosa banale, è bene ricordare che negli Stati Uniti lo spagnolo è la seconda lingua più parlata: oltre 41 milioni di cittadini la usano. La versione in lingua spagnola era già stata sviluppata durante le amministrazioni Bush e Obama ma era stata eliminata dal Trump, giustificandola come una “ristrutturazione del sito“.

Il sito ha introdotto anche la modalità notturna ad “alto contrasto”, che cambia lo sfondo da bianco a nero e i testi dal blu patriottico a un arancione opaco per diminuire l’affaticamento della vista. Per una migliore fruizione dei testi, è stata inserita anche una funzione per aumentare la dimensione dei caratteri.

Immagini della Casa Bianca con le didascalie dedicate ai lettori di schermo per gli utenti non vedenti (foto: whitehouse.gov)Infine, tutte le immagini caricate sul portale ora sono tutte dotate di una didascalia. In questo modo, grazie ai lettori di schermo, anche gli utenti ipovedenti o non vedenti possono ricevere una breve descrizione del contenuto.

The post L’arrivo di Biden alla Casa Bianca si vede già dal sito appeared first on Wired.

Fonte: Wired