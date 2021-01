Iliad down, l’operatore mobile dà problemi in tutta Italia

21 January 2021 – 10:59

Molti utenti con smartphone dotati di SIM dell’operatore Iliad stanno avendo problemi di connessione nella mattinata di oggi, giovedì 21 gennaio 2021. I servizi Internet dell’azienda stanno avendo problemi di natura ancora non specificata che stanno rendendo impossibile navigare online dal telefono a un numero non ancora precisato ma non trascurabile di utenti.Continua a leggere



Molti utenti con

Continua a leggere Molti utenti con smartphone dotati di SIM dell’operatore Iliad stanno avendo problemi di connessione nella mattinata di oggi, giovedì 21 gennaio 2021. I servizi Internet dell’azienda stanno avendo problemi di natura ancora non specificata che stanno rendendo impossibile navigare online dal telefono a un numero non ancora precisato ma non trascurabile di utenti.

Fonte: Fanpage Tech