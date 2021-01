È ufficiale, Bridgerton avrà una seconda stagione

21 January 2021 – 17:19

Prima poteva essere considerato solo un pettegolezzo messo in circolazione da Lady Whistledown, ora invece è una certezza: la serie Netflix del momento Bridgerton tornerà per una seconda stagione. A confermarlo è la stessa piattaforma di streaming, che ha trovato nella produzione di Shondaland una nuova hit, tanto da aver reso noto che è stata vista da più di 63 milioni di abbonati e che è al primo posto dei titoli più seguiti in 76 paesi al mondo, Italia compresa. Il rinnovo era dunque già dato per scontato, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale.

Insieme all’annuncio dei nuovi episodi è arrivata anche la prima notizia per quanto riguarda la trama della seconda stagione: esattamente come accade nei romanzi di Julia Quinn, da cui la serie è tratta, ogni ciclo si focalizzerà su un personaggio diverso e il prossimo sarà Lord Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey. Dominerà dominare la scena sociale e quindi ruberà la scena alla sorella Daphne (Phoebe Dynevor), che invece è stata il fulcro della prima stagione grazie alla storia con il bel duca Simon Basset (Rege-Jean Page). Ovviamente, entrambi non usciranno di scena e avremo ancora modo, anche se più lateralmente, di seguire le loro vicende.

Ambientata nella classe più agiata dell’Inghilterra ottocentesca, in piena epoca della Reggenza, Bridgerton racconta gli intrighi e gli intrecci che animano corteggiamenti, eredità e rivalità sociali della vecchia e nuova aristocrazia britannica. Grazie al cast, alla cura maniacale per le ambientazioni, i costumi e le musiche, e anche al sesso in abbaondanza, la serie è uno dei più grandi successi dei mesi scorsi, dando la fama ai suoi protagonisti, tanto che lo stesso Page è divenuto oggetto di un’infinità di meme bollenti ed è entrato nella lista di attori su cui si vocifera per un’eventuale successione al ruolo di James Bond.

The post È ufficiale, Bridgerton avrà una seconda stagione appeared first on Wired.

Fonte: Wired