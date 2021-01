Cashback: la tua operazione è valida? Guida all’uso

21 January 2021 – 15:55

PagoPA offre alcune importanti indicazioni per fare ulteriore chiarezza sul Cashback di Stato: operazioni valide, possibili ritardi, casi particolari.

The post Cashback: la tua operazione è valida? Guida all’uso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico