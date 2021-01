Bambina di Palermo muore soffocata: sotto accusa TikTok

21 January 2021 – 18:30

Una bambina di 10 anni muore a Palermo per soffocamento dopo quella che secondo le cronache sarebbe una emulazione legata ad una challenge su TikTok.

