Apple, visore VR con processore ARM in arrivo?

21 January 2021 – 15:50

Secondo le fonti di Bloomberg, Apple annuncerà entro il 2022 un visore per la realtà virtuale di fascia alta per un numero ristretto di utenti.

