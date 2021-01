Quanto conterà davvero il vaccino cinese CoronaVac nel contrastare la pandemia?

20 January 2021 – 12:19

(foto: Getty Images)Sull’efficacia del vaccino anti-coronavirus CoronaVac, messo a punto dall’azienda di Pechino Sinovac Biotech e studiato in Cina, Brasile, Indonesia e Turchia, ci sono ancora molti dubbi. Inizialmente, infatti, la sua efficacia nel prevenire la Covid-19 era stata stimata dai ricercatori dell’Istituto Butantan, al 78% circa. Una percentuale significativamente inferiore rispetto a quella di altri vaccini, come quello di Pfizer e di Moderna, pari a circa il 90%. E che solo di recente, come vi avevamo raccontato alcuni giorni fa, si sarebbe ulteriormente ridotta al 50,4%, vicina quindi alla soglia minima (pari al 50%) raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e necessaria per ricevere l’approvazione. A parlarne è anche Nature, secondo cui i dati sul CoronaVac sarebbero piuttosto contrastanti nei diversi paesi in cui si sta sperimentando, anche se questo vaccino, che si basa sul virus inattivato, potrebbe comunque aiutare a ridurre i casi di forme gravi della Covid-19 e i decessi, soprattutto in quelle aree dove si verificano i maggiori focolai.

I ricercatori dell’Istituto Butantan, come racconta la rivista, hanno precisato che la loro stima iniziale era basata su dati parziali e criteri ristretti, ossia non riguardava pazienti con forme lievi (e che quindi hanno ora fatto scendere la percentuale al 50,4%). Dal loro studio, che non è ancora stato sottoposto a revisione, è emerso infatti che su circa 250 casi di Covid-19, 167 avevano ricevuto un placebo e 85 erano stati vaccinati. E che di questi ultimi nessuno aveva sviluppato una forma grave della malattia e necessitato di un ricovero. “I dati del Brasile sono importanti per la Turchia, che ieri ha avviato il piano per distribuire milioni di dosi di CoronaVac in base a un’autorizzazione per l’uso di emergenza annunciata il 13 gennaio scorso”, commenta Murat Akova, ricercatore di malattie infettive presso la Hacettepe University di Ankara e coordinatore dello studio sul CoronaVac in Turchia. Ma questo vaccino, aggiunge l’esperto, è ancora prezioso perché preverrà i casi più gravi della malattia.

I ritardi nel comunicare i risultati della sperimentazione brasiliana, quindi, hanno portato la Turchia a basarsi sui primi dati di efficacia del vaccino del proprio trial clinico. Alla fine di dicembre, la sperimentazione svolta in questo paese aveva evidenziato un’efficacia del CoronaVac pari al 91,25% nel prevenire la malattia sintomatica sulla base di 29 casi Covid-19 su 1.322 volontari. Anche l’Indonesia, altro Paese dove sono in corso le sperimentazioni per questo vaccino, ha autorizzato CoronaVac per l’uso di emergenza e avviato il suo programma di vaccinazione nazionale nei giorni scorsi. I risultati del loro studio, in questo caso, hanno dimostrato un’efficacia del vaccino del 65,3% nel prevenire infezioni sintomatiche sulla base di 25 casi di Covid su un totale di 1.600 volontari. “Data la grande popolazione dell’Indonesia, molte persone potrebbero beneficiare del vaccino anche con un’efficacia del 65%”, spiega Jarir At Thobari, della Gadjah Mada University, in Indonesia.

Gli esperti, tuttavia, ribadiscono che i risultati contrastanti non devono sorprendere quando si tratta di un vaccino meno efficace e testato in un numero relativamente piccolo di persone. “Se un vaccino ha un’efficacia davvero elevata, non sono necessari molti numeri per avere un quadro chiaro. Ma quando non è così, allora c’è davvero bisogno di numeri molto più grandi per avere una migliore visione di quello che sta succedendo”, spiega Hilda Bastian, ricercatrice presso la Bond University, in Australia. I ricercatori dell’Istituto Butantan, tuttavia, ipotizzano che l’efficacia inferiore del CoronaVac rispetto ad altri vaccini potrebbe essere dovuta al fatto che le due dosi sono state somministrate a due settimane di distanza, non lasciando quindi il tempo sufficiente ai volontari di raggiungere il picco dell’ immunità. Sulla base dei dati riportati finora, comunque, il vaccino sembra essere sicuro, con solo poche persone che hanno manifestato sintomi lievi, come il mal di testa.

The post Quanto conterà davvero il vaccino cinese CoronaVac nel contrastare la pandemia? appeared first on Wired.

Fonte: Wired