Pen drive Kingston 64 GB, sconto del 35% su Amazon

20 January 2021 – 18:19

La pen drive Kingston DataTraveler 100G3 da 64 GB conforme allo standard USB 3.1 Gen 1 può essere acquistata su Amazon a 7,8 euro.

The post Pen drive Kingston 64 GB, sconto del 35% su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico