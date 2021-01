Netflix ha superato i 200 milioni di abbonati

20 January 2021 – 10:54

Netflix ha raggiunto e superato il traguardo dei 200 milioni di abbonati in tutto il mondo. Arrivando a quota 203,66 milioni, per essere precisi. A spingere la crescita sono state le sottoscrizioni collegate alle restrizioni per fronteggiare la pandemia, che hanno indotto molte persone a trovare nello streaming un passatempo alternativo.



Nell’ultimo trimestre del 2020 8,5 milioni di utenti hanno sottoscritto un abbonamento a Netflix. Sono 37 milioni, nel complesso, i nuovi clienti dell’anno passato e ammonta a 25 miliardi di dollari il giro d’affari. Per il primo trimestre dell’anno la piattaforma di streaming prevede un aumento degli iscritti, pari a 6 milioni. Numeri più bassi rispetto allo stesso periodo del 2020, quando però a determinare i 15,8 milioni di utenti guadagnati sono stati gli effetti della pandemia.

Grafico che mostra l’andamento delle iscrizioni dei nuovi utenti di Netflix (immagine: Netflix)Nella sua lettera agli azionisti, Netflix evidenzia che la quarta stagione di The Crown ha avuto il maggior numero di spettatori dal suo lancio, portando così il numero totale degli abbonati che l’hanno vista oltre i 100 milioni. Premiati anche titoli come Bridgerton, la prima produzione di Shonda Rhimes su Netflix, La regina degli scacchi e film come The Midnight Sky. Promossa anche l’accoglienza da parte del pubblico di Lupin.

Nel frattempo il mercato dello streaming si è fatto affollato. La sola Disney+ in un anno ha raggiunto 87 milioni di abbonati. Discovery ha lanciato la sua piattaforma. E solo negli Stati Uniti si contano anche AppleTv, Prime Video, Hbo Max e Peacock. Viacom Cbs sta preparando il lancio della sua Paramount+ entro l’anno. Insomma, la partita è aperta.



Fonte: Wired