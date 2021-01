C’è un tappeto di rifiuti che ricopre i fondali marini

20 January 2021 – 10:47

Il fondale dello Stretto di Messina è l’area con la maggior densità di rifiuti marini al mondo. In alcuni punti, raggiungendo il milione di oggetti per chilometro quadrato, il dato è confrontabile con quelli delle grandi discariche. A dirlo è una revisione, appena pubblicata su Environmental Research Letters da un team internazionale di ricercatori guidati dall’università di Barcellona, che ha messo insieme tutti i rilevamenti più recenti. La plastica – non solo nello Stretto – è la protagonista indiscussa, ma l’insieme di oggetti e materiali che ricoprono il fondale come un tappeto è smisurato: metallo, vetro, ceramica, tessuti e carta seguono a ruota la concentrazione di materie plastiche.

A differenza di quella che si accumula sulle coste, la spazzatura in profondità è però molto difficile da rilevare e campionare; per questo negli ultimi anni si è operato con i rov, velivoli telecomandati e senza pilota, che hanno raccolto queste immagini per noi e consentito di generare un database di riferimento. Nel video qui sopra trovate un esempio del lavoro condotto, in questo caso, da scienziati giapponesi nelle acque profonde del Pacifico.

(Credit video: Jamstec [De S. Chiba])

The post C’è un tappeto di rifiuti che ricopre i fondali marini appeared first on Wired.

Fonte: Wired