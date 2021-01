Buffy compie 40 anni: gli auguri di Sarah Michelle Gellar

20 January 2021 – 17:47

Quando fa il suo debutto sulla televisione americana, nel marzo 1997, Buffy Summers ha appena 16 anni. Bionda e carina, nella serie Buffy l’ammazzavampiri sovverte il cliché della protagonista femminile nel genere horror, divenendo l’eroina che salva (più volte) il mondo dalla distruzione e rimanendo ancora oggi impressa vividissima nell’immaginario comune. Tanto che i fan sono pronti a festeggiare un’importante tappa che la riguarda: il suo creatore Joss Whedon la fa nascere il 19 gennaio 1981. Dunque, proprio in questi giorni Buffy compie 40 anni. A festeggiarla degnamente ci pensa Sarah Michelle Gellar, l’attrice divenuta celebre proprio per questo ruolo (anche se la prima Buffy, comparsa nel film del 1992, ha il volto di Kristy Swanson).

Gellar posta sul profilo Instagram un’immagine della cacciatrice di vampiri, sottolineando come questo ruolo le abbia insegnato molto: “Mi è appena venuto in mente che oggi è il 40simo compleanno di Buffy Summer. Non riesco a crederci”, ha scritto nella didascalia: “Mi ha insegnato che la cosa più difficile al mondo è viverci. Quindi in suo onore dobbiamo essere tutti coraggiosi. E vivere”. L’attrice poi riserva parole e pensieri alla difficile situazione che stiamo vivendo in periodo di pandemia: “Non sarà il modo in cui eravamo abituati a vivere, ma cerchiamo di individuarne la bellezza. Così da poter vivere a lungo e in sicurezza”. Anche per Gellar, insomma, così come per i tantissimi fan, nel corso degli anni Buffy è stata fonte d’ispirazione in fatto di coraggio, indipendenza, tenacia e resistenza alle avversità.

View this post on Instagram

A post shared by Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Buffy l’ammazzavampiri è terminato oltre 15 anni fa e, nonostante nel corso degli anni siano apparsi una serie di fumetti e lo spin-off Angel, non è mai più tornato sullo schermo, anche se molte sono state le ipotesi e le richieste di revival. Nel 2018 è stato annunciato, però, che Whedon stava lavorando con Monica Owusu-Breen, creatrice della serie soprannaturale Midnight, Texas, a un progetto legato all’ammazzavampiri: per rassicurare i fan ci si è subito affrettati a specificare che non si tratterà di un reboot vero e proprio, bensì di una storia inedita con una nuova cacciatrice. Non rivedremo i cari vecchi personaggi, dunque, anche se nel mondo delle serie – e in universi fantasy come questo – non bisogna mai dire mai.

The post Buffy compie 40 anni: gli auguri di Sarah Michelle Gellar appeared first on Wired.

Fonte: Wired