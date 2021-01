Al Senato non ha vinto nessuno, ma ora Conte governi davvero

20 January 2021 – 11:17

Il 9 settembre 2019, sembra un’era geologica fa, il governo Conte Bis ottenne la fiducia al Senato con 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti. Ieri, nel secondo passaggio della crisi di governo più enigmatica della storia recente e spiegabile solo con il fallito sabotaggio renziano, ne ha ottenuti 156 a favore (sotto la maggioranza assoluta ma sopra la soglia relativa), 140 contro e 16 astensioni. Presente più, presente meno il quadro è chiaro: alla Camera il governo giallorosso mantiene la maggioranza qualificata, a palazzo Madama quella relativa senza che il quadro politico sia mutato di una virgola.

(Photo by Antonio Masiello#POOL /Augusto Casasoli/ POOL via Getty Images )Italia Viva esclusa: ragionando in termini di gruppi parlamentari, infatti, e tenendo fuori i senatori a vita e il naturale andirivieni di qualche “volenteroso”, la sostanza è che Renzi è riuscito a compattare i suoi 16 senatori (meno un assente e il rientrante socialista Nencini, padrone di casa della pattuglia renziana) solo scegliendo l’astensione. Una strada ben strana, viste le parole di fuoco e le posizioni delle ultime settimane: prima inneschi una crisi e poi ti astieni? Il colpo non è riuscito, il gruppo dei “vivaisti” rischiava di perdere qualche pezzo di troppo e Conte ha dimostrato di sapersi blindare nella cassaforte Pd-5 Stelle, che per quanto ammaccata ha tenuto.

Ovviamente non basta. Il sostegno all’esecutivo ne esce ristretto, più debole, ben oltre lo striminzito. C’è però margine per allargare, costituire un nuovo gruppo parlamentare, e in fondo chi poteva votare la fiducia e non lo ha fatto aspettava proprio di vedere come sarebbe finito l’imbarazzante redde rationem con tanto di ricorso al Var per la strana coppia Ciampolillo e Nencini che non erano affatto distratta e anzi ha trovato un modo per farsi notare, e bene.

(Photo by Giorgio Cosulich/Getty Images)Se infatti è vero che nessuno ha vinto è altrettanto vero che immaginare Giuseppe Conte ancora in sella senza il sostegno di Renzi era quasi impensabile. Invece il presidente del consiglio ne è uscito, forse con un paio di voti in meno rispetto a quanto sperasse, eviterà le dimissioni e le lungaggini legate al varo di un nuovo governo e potrà presentarsi a quella fetta di parlamentari che ha lusingato nei suoi discorsi con un verso di Vasco Rossi: “Io sono ancora qua, eh già”. Che la maggioranza finisca per allargarsi quanto basta a proseguire – anche in virtù della sempreverde storia trasformistica del Parlamento e ai tempi che ora si fanno meno stretti – è sostanzialmente fisiologico.

Anche perché dall’altra parte c’è un’opposizione che, di nuovo, non ha saputo presentarsi come un’alternativa minimamente decente. Se il dibattito nella maggioranza è stato mediocre, quello all’opposizione addirittura deprimente. I leader delle destre hanno urlato a Barbapapà e al voto, hanno insultato i senatori a vita col peggior repertorio grillista, non hanno offerto sponde a un governo istituzionale con ministri d’area che sarebbe stata la strada giusta per terminare l’era contiana. Insomma, non hanno voluto davvero mandare a casa Conte e questo è un fatto che ha tenuto in piedi il governo, anche perché in pochi – alla Camera come al Senato – vogliono davvero le elezioni. Come sono un fatto i 140 voti, forzista più forzista meno, che sono in grado di mobilitare al Senato. Esattamente gli stessi, compresi gli astenuti, del 9 settembre 2019. Il centrodestra è dunque piuttosto compatto ma non ha alcuna caratura in termini di tattica parlamentare, come d’altronde la tragicomica estate del Papeete dimostra e ci ricorda ogni giorno.

Questa la cronaca da Montecitorio e palazzo Madama e i numeri, che non sono le cronache e i numeri del paese reale, come in un processo la verità in aula è spesso diversa da quella fattuale. Quest’ultimi parlano invece di una crisi socioeconomica dirompente e pronta a esplodere con la primavera, alla scadenza di salvagenti come il blocco dei licenziamenti e la Cassa integrazione Covid. Di una campagna vaccinale partita benino ma che già si scontra con la geopolitica dei colossi farmaceutici mentre ai cittadini ormai da quasi un anno vengono chiesti sacrifici di ogni genere, a partire dalla compressione delle libertà personali. Di un Recovery Plan in drammatico ritardo, con la Commissione Europea già quasi in lutto per l’ennesimo terremoto istituzionale tricolore: i soldi di cui siamo primi beneficiari rischiano di arrivarci poco e male se a un piano convincente non legheremo un altrettanto dignitoso percorso di riforme. Anche se sembra il noioso ritornello di trent’anni di rapporti con Bruxelles e di compiti a casa fatti spesso male e presentati in ritardo.

Oltre il salvataggio del governo, e la sua azione sul labirinto interno e parlamentare, fra un Ciampolillo e l’altro, c’è dunque ora l’improcrastinabile prova dei fatti. Che arriva appunto dopo un anno in cui la coperta emergenziale che ha protetto sostanzialmente l’intera avventura del Conte Bis comincia ad accorciarsi: il coronavirus non è più uno sconosciuto e la partita è in gran parte nelle nostre mani grazie ai vaccini e all’efficienza con cui li somministreremo. In più, viaggiamo verso la bella stagione che ci riporterà all’aperto e ci darà una mano.

Italia Viva è, almeno per ora, fuori dai giochi: non dovrebbero esserci più ostacoli a procedere rapidamente e soprattutto cercando quel salto di qualità che almeno Renzi ha avuto il merito di pretendere, su quella montagna di soldi da cui dipende un bel pezzo del nostro futuro prossimo. Conte ha un modo di rafforzare la maggioranza e non è (solo) quello di offrire ministeri o sottosegretari: è iniziare a governare davvero, ora che qualche spiraglio si vede e che, dopo mesi di trincea, la sua popolarità rimane comunque considerevole.

