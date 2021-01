AgID cerca esperti per comunicazione e relazioni

20 January 2021 – 17:49

Annuncio di lavoro: l’Agenzia per l’Italia Digitale è alla ricerca di due esperti per le attività di comunicazione pubblica e nelle relazioni esterne.

