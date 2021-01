Postalmarket vuole lanciare il suo ecommerce nel 2021

Copertina di PostalmarketIl timer sul sito ufficiale ha iniziato il conto alla rovescia. “Stiamo tornando a casa vostra”, è l’annuncio accanto all’anteprima della copertina con Diletta Leotta per il debutto. Nella seconda parte dell’anno ci si aspetta che si concretizzi il rilancio di Postalmarket, il marchio di vendita per corrispondenza che rinascerà sia come ecommerce, sia come catalogo cartaceo, benché in versione più snella rispetto al passato. D’altra parte, l’ultimo post su Facebook rimanda l’attesa all’autunno 2021. L’operazione, che rispolvera il marchio anni Ottanta per creare un portale del made in Italy, è stata resa possibile dalla partnership in società tra il manager della pubblicità, Stefano Bortolussi, che ha acquistato il marchio, e Francesco D’Avella, amministratore delegato di Storeden.

Nata pochi anni fa come startup, la tech company veneta con sede a Villorba (Treviso) propone soluzioni in cloud per gli ecommerce: già prima della pandemia il 4% dei siti di ecommerce italiani si muoveva su Storeden (dati rapporto ecommerce 2020 di Casaleggio Associati), piattaforma proposta da oltre 250 agenzie web e in grado di servire tremila clienti e milioni di visitatori. Con l’aumento del commercio online nel 2020, il volume delle vendite effettuate tramite le soluzioni del gruppo è cresciuto del 234%. La piattaforma è integrata con Amazon, Ebay, Facebook e Instagram e nell’ultimo anno sono state realizzate partnership con Nexi e Paypal nel settore dei pagamenti. “Aspiriamo a prendere lo 0,5% di market share da qui a cinque anni”, ha dichiarato nei mesi scorsi D’Avella, parlando dell’ecommerce che dunque sfrutterà la tecnologia di Storeden.

“Il nuovo Postalmarket sarà un portale del pop del made in Italy, dedicato alle imprese italiane di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da ecommerce e alle piccole imprese, fino ad arrivare ai bottegai e alle loro associazioni di categoria”, si legge sulla pagina social. Leotta ha definito un “onore” e un “privilegio” comparire sulle pagine che in passato hanno ospitato Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni e Monica Bellucci. Per gli appassionati dello shopping, il catalogo darà ampio “spazio a curatori di spicco per ogni categoria, moda, design, beauty, food & wine, tech”.

