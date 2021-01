Negli Stati Uniti Telegram rimuove i canali dove si incita alla violenza

19 January 2021 – 14:54

(Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Telegram ha rimosso da canali e gruppi centinaia di messaggi che incitavano alla violenza e negli Stati Uniti ha chiuso anche dei canali che violavano le regole. Lo ha annunciato il fondatore Pavel Durov sul suo canale di comunicazione. In vista dell’insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti e all’aumentare di messaggi violenti, Durov ha spiegato che i moderatori di Telegram sono intervenuti per eliminare tutti quei messaggi che violano i termini di servizio della piattaforma diffondendo violenza e odio.

Il creatore di Telegram ha precisato che dall’inizio di gennaio i moderatori hanno iniziato a ricevere numerose segnalazioni sull’aumento dell’incitamento alla violenza proveniente da alcuni canali. I moderatori hanno quindi agito di conseguenza eliminando alcuni canali.

Ma come è stato possibile, se Telegram è una piattaforma di messaggistica crittografata? Bisogna ricordare che la sua crittografia end-to-end protegge solamente le conversazioni segrete bloccando l’accesso esterno e la moderazione centralizzata. Tutte le altre chat, come quelle tra utenti, i gruppi e i canali, no. Nei gruppi e nei canali, in più, gli utenti possono segnalare alla piattaforma i comportamenti che a loro avviso violano le regole.



