Multe GDPR: Italia prima in Europa con oltre 69 milioni

19 January 2021 – 16:03

L’autorità italiana ha inflitto multe per oltre 69 milioni di euro dal 25 maggio 2018, ma le violazioni del GDPR rilevate sono meno di 3.500.

The post Multe GDPR: Italia prima in Europa con oltre 69 milioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico