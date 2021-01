Microsoft entra in Cruise: 2 miliardi per la guida autonoma

19 January 2021 – 18:00

Microsoft investe nella mobilità elettrica e autonoma di Cruise, mettendo la piattaforma cloud di Azure a disposizione tanto di Cruise, quanto dei futuri veicoli della General Motors.

Fonte: Punto Informatico